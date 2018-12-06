Автомобиль Kia перевернулся на крышу в Оренбурге

Оренбург, 6 декабря. На улице Комсомольской в Оренбурге произошло ДТП с участием иномарки и грузовика.

Рядом со спорткомплексом «Звездный» водитель Kia пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством. ЗИЛ подрезал иномарку, поэтому мужчина за рулем Kia не справился с управлением.

Автомобиль занесло и он перевернулся на крышу. Пострадавших при инциденте нет. Правоохранительные органы выясняют все подробности происшествия, пишет RIA56.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области мошенница выманила по телефону у местной жительницы 37 тысяч рублей.