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Автомобиль Kia перевернулся на крышу в Оренбурге

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Автомобиль Kia перевернулся на крышу в Оренбурге

Оренбург, 6 декабря. На улице Комсомольской в Оренбурге произошло ДТП с участием иномарки и грузовика.

Рядом со спорткомплексом «Звездный» водитель Kia пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством. ЗИЛ подрезал иномарку, поэтому мужчина за рулем Kia не справился с управлением.

Автомобиль занесло и он перевернулся на крышу. Пострадавших при инциденте нет. Правоохранительные органы выясняют все подробности происшествия, пишет RIA56.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области мошенница выманила по телефону у местной жительницы 37 тысяч рублей.

Автор: Ирина Селезнева
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