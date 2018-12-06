«Слепая» баба Нина украла у жительницы Оренбурга 37 тысяч рублей

Оренбург, 6 декабря. Правоохранительные органы расследуют дело о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД по Оренбургской области.

Жительница поселка Новосергиевка обратилась в полицию, заявив о мошенничестве. Она рассказала, что ей позвонила женщина, которая представилась «слепой бабой Ниной». Звонившая объяснила, что снимает порчу и попросила перевести ей 3 тысячи рублей на покупку свечей.

Позднее мошенница позвонила еще дважды и попросила в общей сложности перевести ей на карту 37 тысяч рублей. Никаких услуг женщина потерпевшей не предоставила, пишет RIA56. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленницу.