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«Слепая» баба Нина украла у жительницы Оренбурга 37 тысяч рублей

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«Слепая» баба Нина украла у жительницы Оренбурга 37 тысяч рублей

Оренбург, 6 декабря. Правоохранительные органы расследуют дело о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД по Оренбургской области.

Жительница поселка Новосергиевка обратилась в полицию, заявив о мошенничестве. Она рассказала, что ей позвонила женщина, которая представилась «слепой бабой Ниной». Звонившая объяснила, что снимает порчу и попросила перевести ей 3 тысячи рублей на покупку свечей.

Позднее мошенница позвонила еще дважды и попросила в общей сложности перевести ей на карту 37 тысяч рублей. Никаких услуг женщина потерпевшей не предоставила, пишет RIA56. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленницу.

Автор: Ирина Селезнева
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