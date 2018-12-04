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Маршрутка врезалась в столб в Оренбуржье, есть пострадавшие

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Маршрутка врезалась в столб в Оренбуржье, есть пострадавшие

Оренбург, 4 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Оренбургской области: автобус влетел в столб, есть пострадавшие.

В Орске Оренбургской области на улице Краснознаменной водитель маршрутки не справился с управлением транспортным средством во врем обгона, и влетел в металлическое ограждение и в фонарный столб.

От сильного удара автобус получил механические повреждения. Три пассажира маршрутки получили травмы, им понадобилась помощь врачей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося ДТП. Об этом пишет «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в региональном УМВД.

Автор: Алексей Громов
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