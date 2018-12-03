Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Рейсовый автобус с рабочими и Ford столкнулись под Оренбургом

88
0 Оставить комментарий

Рейсовый автобус с рабочими и Ford столкнулись под Оренбургом

Оренбург, 3 декабря. На 17-м километре трассы Оренбург-Илек произошло ДТП с участием автобуса и иномарки, пострадавших нет.

Авария произошла утром 3 декабря, когда рейсовый автобус развозил рабочих. Отмечается, что при столкновении Ford развернуло на дороге.

На место ЧП прибыли оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента и ищут виновника ДТП. Известно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения, пишет RIA56.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.