Рейсовый автобус с рабочими и Ford столкнулись под Оренбургом

Оренбург, 3 декабря. На 17-м километре трассы Оренбург-Илек произошло ДТП с участием автобуса и иномарки, пострадавших нет.

Авария произошла утром 3 декабря, когда рейсовый автобус развозил рабочих. Отмечается, что при столкновении Ford развернуло на дороге.

На место ЧП прибыли оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента и ищут виновника ДТП. Известно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения, пишет RIA56.