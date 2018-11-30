Полуторагодовалая девочка проглотила гелевый шарик в Оренбуржье

Оренбург, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах несчастного случая: ребенок проглотил гелевый шарик в Оренбуржье.

Полуторагодовалую девочку с инородным телом в желудке доставили в больницу Ясного. Медики сообщили об этом в отделение правоохранительных органов. Соответствующую информацию передает «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Удалось установить, что оставшийся без присмотра родителей ребенок разобрал игрушку-антистресс, заполненную гелевыми шариками, и один из них проглотил. Медики оказали девочке всю необходимую помощь, после чего отпустили домой.