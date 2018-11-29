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Citroen врезался в пожарную машину под Оренбургом, женщина погибла

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Citroen врезался в пожарную машину под Оренбургом, женщина погибла

Оренбург, 29 ноября. На 7-м километре трассы Медногорск — Каменноозерное в Оренбургской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Машины пожарно-спасательных подразделений МЧС регулярно объезжают вверенные участки в регионе. Автомобиль Citroen выехал на встречную полосу и столкнулся с пожарной машиной.

Автоледи, которая находилась за рулем, скончалась на месте. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть пострадавшей. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, пишет RIA56.

Автор: Ирина Селезнева
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