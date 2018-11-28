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Петарда взорвалась в руках оренбургского школьника

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Петарда взорвалась в руках оренбургского школьника

Оренбург, 28 ноября. Полиция проводит проверку по факту получения травм 14-летним подростком из-за разрыва петарды, сообщили в УМВД по Оренбургской области.

27 ноября в местную больницу поступил школьник с переломами двух пальцев и рваной раной руки. Правоохранительные органы установили, что подросток был травмирован в результате неосторожного обращения с пиротехникой.

В МВД напоминают, что детям до 18 лет запрещено использовать петарды и фейерверки. В ведомстве добавили, что 75% импортной пиротехники не соответствует требованиям безопасности, пишет RIA56.

Ранее сообщалось, что петербургский школьник получил раны лица и руки после взрыва петарды.

Автор: Ирина Селезнева
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