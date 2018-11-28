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Жуткое видео ДТП под Оренбургом: фура врезалась в микроавтобус, пять человек погибли

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Жуткое видео ДТП под Оренбургом: фура врезалась в микроавтобус, пять человек погибли

Оренбург, 28 ноября. На 52-м километре трассы Оренбург — Акбулак фура врезалась в микроавтобус с пассажирами, погибли пять человек. Видео с места ДТП оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, грузовик Scania выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Volkswagen. На месте ДТП погибли пять человек, еще двое были срочно госпитализированы.

Жуткое видео ДТП под Оренбургом: фура врезалась в микроавтобус, пять человек погибли

Жуткое видео ДТП под Оренбургом: фура врезалась в микроавтобус, пять человек погибли

Скорая доставила в медучреждение пассажирку микроавтобуса и водителя фуры. На месте аварии находятся оперативные службы, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Автор: Ирина Селезнева
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