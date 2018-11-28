Жуткое видео ДТП под Оренбургом: фура врезалась в микроавтобус, пять человек погибли

Оренбург, 28 ноября. На 52-м километре трассы Оренбург — Акбулак фура врезалась в микроавтобус с пассажирами, погибли пять человек. Видео с места ДТП оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, грузовик Scania выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Volkswagen. На месте ДТП погибли пять человек, еще двое были срочно госпитализированы.

Скорая доставила в медучреждение пассажирку микроавтобуса и водителя фуры. На месте аварии находятся оперативные службы, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.