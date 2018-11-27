Две иномарки столкнулись в Оренбуржье, есть пострадавшие

Оренбург, 27 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Новотроицке Оренбургской области: столкнулись две иномарки, есть пострадавшие.

Аварию зафиксировали в понедельник, 26 ноября, на перекрестке улиц Комсомольская и Юных Ленинцев: столкнулись Chevrolet и Mitsubishi. Пострадал 36-летний мужчина, который находился за рулем первой иномарки. Машины получили серьезные механические повреждения.

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ушибами. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося, пишет «RIA56».