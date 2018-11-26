Сотрудники ДПС спасли семью с тремя детьми из снежного плена в Оренбуржье

Оренбург, 26 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции спасли семью, машина которой застряла на заснеженной дороге в Оренбургской области.

Семейная пара и трое детей, которые на машине направлялись из Гая в Новорудный через деревню Ишкинино, оказались заложниками снегопада. Инцидент произошел в субботу, 25 ноября, вечером: в службу спасения поступил звонок с просьбой о помощи от мужчины, который обрисовал сложившуюся ситуацию.

Спустя 40 минут экипажу ДПС удалось добраться до семьи. Сотрудники полиции посадили троих детей в салон патрульного авто, а после вытянули застрявшую машину из заноса, пишет «RIA56».