Двое детей отравились угарным газом в Оренбуржье
0 Оставить комментарий
Оренбург, 23 ноября. Двое детей попали в больницу с серьезным отравлением в Оренбургской области.
Сотрудники скорой помощи доставили в больницу шестимесячного мальчика и трехлетнюю девочку с признаками отравления. Дети пострадали из-за неисправности дымохода в газовой колонке.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося в Бугурусланском районе.
Пострадавшие находятся под присмотром медиков, которые оказали им всю необходимую помощь, на данный момент жизни и здоровью детей ничто не угрожает, передает «RIA56».