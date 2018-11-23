Двое детей отравились угарным газом в Оренбуржье

Оренбург, 23 ноября. Двое детей попали в больницу с серьезным отравлением в Оренбургской области.

Сотрудники скорой помощи доставили в больницу шестимесячного мальчика и трехлетнюю девочку с признаками отравления. Дети пострадали из-за неисправности дымохода в газовой колонке.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося в Бугурусланском районе.

Пострадавшие находятся под присмотром медиков, которые оказали им всю необходимую помощь, на данный момент жизни и здоровью детей ничто не угрожает, передает «RIA56».