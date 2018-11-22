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Заснувшего на месте преступления вора задержала полиция в Оренбурге

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Заснувшего на месте преступления вора задержала полиция в Оренбурге

Оренбург, 22 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который попытался украсть деньги из административного здания в Оренбурге, но уснул на месте преступления.

Сообщение о незаконном проникновении в административное здание на Шарлыкском шоссе поступило экипажу вневедомственной охраны 20 ноября. На место незамедлительно выехали сотрудники Росгвардии и частные охранники, которые обнаружили в одном из кабинетов, расположенных на четвертом этаже, уснувшего на кресле мужчину.

Оказалось, что 36-летний рецидивист находился в федеральном розыске. С помощью специальных инструментов он открыл металлический ящик и похитил свыше 141 тысячи рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело «Кража», пишет «RIA56».

Автор: Алексей Громов
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