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Ударившему полицейского пьяному дебоширу вынесли приговор в Оренбурге

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Ударившему полицейского пьяному дебоширу вынесли приговор в Оренбурге

Оренбург, 21 ноября. Суд Первомайского района Оренбургской области вынес приговор местному жителю, который обвинялся в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

По данным суда, в августе 2018 года мужчина был в нетрезвом виде. Его направили в опорный пункт полиции поселка Первомайский. Несогласный с решением участкового, обвиняемый нанес стражу порядка несколько ударов в область голени.

Позднее он продолжил дебош и снова ударил правоохранителя. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на пять месяцев в колонии-поселении, пишет RIA56.

Автор: Ирина Селезнева
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