Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в сгоревшем авто в Оренбуржье

Оренбург, 19 ноября. Следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины в салоне автомобиля в Оренбургской области.

Труп мужчины нашли ночью 18 ноября в 500 метрах от села Кутуши Курманаевского района в сгоревшей отечественной машине. Удалось установить, что 35-летний мужчина выехал из села Кутуши в Родионовку, однако до пункта назначения не добрался.

Сообщение в отделение полиции поступило от местных жителей, который обнаружили в сгоревшем авто труп мужчины.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом пишет «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в региональном СК.