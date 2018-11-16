В Орске прощаются с погибшими при крушении Ан-148 в Подмосковье

Оренбург, 16 ноября. В городе Орске Оренбургской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Подмосковье, которая произошла в феврале 2018 года. Останки погибших доставили ранее спецбортом МЧС.

Похороны будут проходить 16 и 17 ноября, гражданскую панихиду проводить не будут. На родину вернули останки 24 погибших и 8 урн для захоронения. На церемонию прощания приехали глава региона Юрий Берг, депутаты и чиновники.

Катастрофа произошла 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, разбился Ан-148, который летел из Москвы в Орск. На борту судна находились 64 человека, 34 из них — жители Оренбургской области, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе над Синаем. Большинство пассажиров возвращались с отдыха из Египта.