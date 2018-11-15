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Уголовное дело возбудили после гибели двоих мальчиков в Оренбуржье

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Уголовное дело возбудили после гибели двоих мальчиков в Оренбуржье

Оренбург, 15 ноября. Уголовное дело возбудили после гибели двоих мальчиков вблизи поселка Маевка Первомайского района Оренбуржья.

Страшная трагедия произошла в среду, 14 ноября: двое мальчиков вышли на тонкий лед реки Чаган и провалились, самостоятельно выбраться на берег у них не получилось. Тела школьников к настоящему моменту не обнаружены. Об этом пишет RIA56 со ссылкой на данные, полученные в СУ СК России по Оренбургской области.

«Дети прибыли на водоем самостоятельно без сопровождения взрослых. Очевидцем происшествия стал семилетний друг пострадавших, который  сообщил взрослым о гибели своих друзей», — сообщили в СУ СК России по области.

Возбуждено уголовное дело, следователи разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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