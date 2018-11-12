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Неизвестный в медицинской маске украл 12 iPhone в Оренбурге

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Неизвестный в медицинской маске украл 12 iPhone в Оренбурге

Санкт-Петербург, 12 ноября. Сотрудники полиции устанавливают личность грабителя салона сотовой связи в Оренбурге, который разбил витрину и похитил 12 iPhone, сообщили в МО МВД «Оренбургское».

В правоохранительные органы поступила информация о проникновении неизвестного в салон связи. Мужчина в черной толстовке с капюшоном пригрозил сотрудникам торговой точки предметом похожим на пистолет.

Его лицо скрывала маска, отметили в ведомстве. Известно, что он украл 12 дорогих смартфонов. Полиция устанавливает все обстоятельства ограбления, возбуждено уголовное дело, пишет RIA56.
 

Автор: Ирина Селезнева
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