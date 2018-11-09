Житель Оренбурга из ревности избил сожительницу и пригрозил расправой

Оренбург, 9 ноября. Жительница Оренбурга заявила в полицию на сожителя, который избил ее и угрожал зарезать, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным правоохранительных органов, между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности. Сожитель избил заявительницу, а затем схватил нож и пригрозил расправой. Женщина восприняла угрозу реально и обратилась к правоохранителям.

В отношении оренбуржца возбудили уголовное дело об угрозах убийством. Данное преступление карается лишение свободы до двух лет, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что москвич привел домой знакомого, который после распития алкоголя избил его супругу.