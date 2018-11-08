Пожар произошел в детском лагере в Оренбурге

Оренбург, 8 ноября. На территории детского лагеря «Дубки» в Оренбурге вспыхнул пожар, сообщили в экстренных службах по региону.

По предарительной информации, загорелось одно из изданий, сведений о пострадавших на данный момент нет. Сообщение о возгорании поступило около 16.00, на место ЧП выехала пожарная бригада.

Как отметили в региональном ГУ МЧС, пожарные борются с огнем, пишет Ria56. Ранее на московском заводе произошел пожар.