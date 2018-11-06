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Водитель ВАЗ пострадал в ДТП на оренбургской трассе

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Водитель ВАЗ пострадал в ДТП на оренбургской трассе

Оренбург, 6 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Адамовском районе Оренбуржья, пострадал водитель отечественной машины.

Как пишет «RIA56», авария случилась во вторник, 6 ноября, на 388 километре автодороги Оренбург — Орск -Шильда — гр. Челябинской области: 66-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась.

Водителя доставили в Адамовскую ЦРБ, у него диагностировали перелом левой плечевой кости со смещением и перелом ребер. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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