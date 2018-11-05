Opel Astra вылетел в кювет на трассе в Оренбуржье, водитель погиб

Оренбург, 5 ноября. В Тюльганском районе Оренбургской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на 64-м километре трассы Чебеньки-Троицкое. Водитель Opel Astra не справился с управлением, машина вылетела в кювет. Автомобиль перевернулся, 25-летний мужчина погиб на месте.

Правоохранительные органы устанвливают обстоятельства ДТП, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что в Оренбургской области перевернулся грузовик, водитель скончался от полученных травм.