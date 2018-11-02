Эксперты рассказали, кто из жителей Оренбуржья не торопится домой

Оренбург, 2 ноября. Аналитики HeadHunter назвали причины, по которым жители Оренбургской области не торопятся с работы домой.

В частности, 27 процентов опрошенных жителей области не спешат покинуть рабочее место, к ним относятся люди, которые связаны с творческой деятельностью, в том числе представители сферы искусства, индустрии развлечений и маркетинга.

Некоторые работники отмечают, что не торопятся домой, потому что не хотят оставлять недоделанными важные дела или рассчитывают таким образом получить прибавку к зарплате. Почти четверть опрошенных местных жителей рассказали, что дома им скучно, поэтому они остаются на работе как можно дольше.

Чаще всего спешат домой после рабочего дня бухгалтеры, кадровики и сотрудники автомобильного бизнеса. Об этом пишет «RIA56».