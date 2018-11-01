«КамАЗ» опрокинулся в кювет в Оренбуржье, водитель погиб

Оренбург, 1 ноября. На автодороге Подлесное — Бабинцево в Оренбургской области произошло ДТП, в результате которого погиб водитель «КамАЗ».

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что при спуске с горы водитель не справился с управлением, грузовик съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина получил тяжелые травмы, он скончался на месте.

В региональном УМВД сообщили, что проводится проверка обстоятельств ДТП, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что в Приморском крае под фурой провалился мост, под грузовиком оказалась легковушка. Все пассажиры погибли до прибытия скорой.