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Водитель «Волги» протаранил внедорожник и попал в больницу в Оренбуржье

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Водитель «Волги» протаранил внедорожник и попал в больницу в Оренбуржье

Оренбург, 31 октября. В Оренбургской области произошло ДТП, при котором столкнулись «Волга» и ГАЗ-3121, водитель легкового автомобиля попал в больницу с травмами.

По предварительным данным, на 64 километре автодороги Казань-Оренбург-Акбулак легковушка въехала во внедорожник. Пострадавшего водителя срочно госпитализировали в больницу.

Правоохранительные органы проводят проверку, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что в Петербурге в ДТП попала семья из двух пенсионеров.

Автор: Ирина Селезнева
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