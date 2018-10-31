Водитель «Волги» протаранил внедорожник и попал в больницу в Оренбуржье

Оренбург, 31 октября. В Оренбургской области произошло ДТП, при котором столкнулись «Волга» и ГАЗ-3121, водитель легкового автомобиля попал в больницу с травмами.

По предварительным данным, на 64 километре автодороги Казань-Оренбург-Акбулак легковушка въехала во внедорожник. Пострадавшего водителя срочно госпитализировали в больницу.

Правоохранительные органы проводят проверку, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что в Петербурге в ДТП попала семья из двух пенсионеров.