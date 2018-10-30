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Полиция ищет водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП в Оренбурге

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Полиция ищет водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП в Оренбурге

Оренбург, 30 октября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Оренбурге: неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. Соответствующую информацию передает «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального УМВД.

Смертельное происшествие произошло 29 октября около 22.20 по улице Базовой: неизвестный водитель сбил 40-летнего мужчину, после чего скрылся с места ДТП.

Пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают личность водителя, после чего будет принято решение процессуального характера.

Автор: Алексей Громов
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