В Оренбурге объявили конкурс на вакантное место мэра

Оренбург, 30 октября. Оренбургский городской совет объявил о начале конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации города, которая стала вакантной после ареста бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе оренбургского горсовета.

В Оренбурге во вторник, 30 октября, проходит заседание местного городского совета, главным решением которого стало назначение конкурса на вакантное место градоначальника.

«С 12 по 22 ноября у желающих стать новым главой Оренбурга будут принимать документы и проверять их», — передает РИА Новости сообщение.

При этом добавляется, что конкурс продлится до 10 декабря. Решение о выборе не менее двух кандидатур вынесет конкурсная комиссия, в которую входят пять представителей губернатора области и пять представителей городского совета. Не позднее 23 декабря депутаты голосованием выберут из представленных кандидатур нового главу Оренбурга.

Напомним, в отношении мэра города возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Арапов получил от генерального директора коммерческой организации 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в городе. Большая часть, 400 тысяч рублей, причиталось Арапову, а оставшиеся деньги — его заместителю.

В середине августа стало известно, что обязанности главы Оренбурга будет исполнять заместитель градоначальника Сергей Николаев