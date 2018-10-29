Оренбургские коммунальщики ликвидировали последствия ночного шторма

Оренбург, 29 октября. Оренбургские коммунальщики ликвидировали последствия сильнейшего штормового ветра.

Как передает «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в региональном ГУ МЧС, в ночное время суток в Оренбурге бушевал сильный ветер, порывы которого достигали от 25 до 27 метров в секунду: повалены деревья и оборваны линии электропередач.

Согласно данным администрации города, произошло семь аварийных отключений электроэнергии, было получено семь заявок на ликвидацию последствий падения деревьев. К настоящему моменту коммунальщики устранили все последствия штормового ветра. Информации о пострадавших не поступало.