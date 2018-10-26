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Пьяный житель Оренбурга угнал авто, чтобы добраться до дома

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Пьяный житель Оренбурга угнал авто, чтобы добраться до дома

Оренбург, 26 октября. Пьяный житель Оренбуржья угнал авто, чтобы добраться до дома. Соответствующую информацию передает «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в МУ МВД России «Оренбургское».

Инцидент произошел в селе Подгородняя Покровка: 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль ВАЗ-21112, который был припаркован во дворе дома. Злоумышленник совершил преступление, чтобы добраться домой.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Максимальные санкции по статье предполагают лишение свободы на срок до пяти лет. Угнанный автомобиль вернули законному владельцу.

Автор: Алексей Громов
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