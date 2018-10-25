Девушка погибла в ДТП на новоорской трассе в Оренбуржье

Оренбург, 25 октября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на дороге поселок Ириклинский — поселок Энергетик: иномарка вылетела в кювет, скончалась девушка-пассажир.

Как пишет «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального УМВД, авария случилась 25 октября на шестом километре автомобильной дороги поселок Ириклинский — поселок Энергетик.

Автомобиль под управлением 23-летнего водителя вылетел в левый по ходу движения кювет и перевернулся. Смертельные травмы получила 19-летняя девушка, водитель был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.