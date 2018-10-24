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Пьяный водитель спровоцировал погоню и стрельбу в Оренбурге

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Пьяный водитель спровоцировал погоню и стрельбу в Оренбурге

Оренбург, 24 октября. Сотрудники полиции выстрелили в воздух, чтобы остановить машину с нетрезвым водителем в Оренбурге, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Инспектор ДПС заметил подозрительный автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого сидел мужчина. Он не отреагировал на требование остановиться. Чтобы задержать нарушителя, вызвали еще один экипаж ГИБДД.

Началась погоня, при этом сотрудники полиции предупредили злоумышленника выстрелами в воздух. Однако водитель не остановился и продолжал движение. Полиции пришлось стрелять по шинам.

Позднее им удалось задержать 32-летнего нарушителя в состоянии опьянения. В августе 2018 года его уже задерживали за вождение без прав, пишет Ria56.

Автор: Ирина Селезнева
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