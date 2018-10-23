Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей за прорыв батареи у соседа

Оренбург, 23 октября. Оренбургская управляющая компания «Гамма» заплатит более 100 тысяч рублей местной жительнице, которая пострадала от прорыва батареи у соседа.

Женщина, у которой сильно пострадала от прорыва батареи мебель и внутренняя отделка, подала в суд. На слушаниях суд признал УК виновной в протечке. Эксперты подсчитали причиненный ущерб, оценив восстановительные работы в 103 тысячи рублей.

Центральный районный суд постановил взыскать указанную сумму с ответчика в пользу местной жительницы, пишет Ria56. Ранее в Петербурге на улице неоднократно прорывало трубы, горячая вода била фонтаном.