Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Лифт с рабочим рухнул в оренбургском магазине

263
0 Оставить комментарий

Лифт с рабочим рухнул в оренбургском магазине

Оренбург, 22 октября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия с лифтом, который упал в магазине в Оренбурге. Об этом пишет «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в магазине, который расположен по улице Сахалинской: лифт с рабочим внутри, рухнул в высоты второго этажа из-за порвавшихся тросов. Мужчина получил серьезные травмы, медики диагностировали у него переломы и сотрясение мозга.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося инцидента.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое