Лифт с рабочим рухнул в оренбургском магазине

Оренбург, 22 октября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия с лифтом, который упал в магазине в Оренбурге. Об этом пишет «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в магазине, который расположен по улице Сахалинской: лифт с рабочим внутри, рухнул в высоты второго этажа из-за порвавшихся тросов. Мужчина получил серьезные травмы, медики диагностировали у него переломы и сотрясение мозга.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося инцидента.