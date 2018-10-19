Боец UFC Алексей Кунченко выступит на турнире в Австралии

Оренбург, 19 октября. Спортсмен оренбургского клуба «Боец» Алексей Кунченко проведет следующий бой в промоушене UFC в Австралии. Он выйдет в ринг против японца Юсина Оками, представителя средней весовой категории.

Кунченко встретится с Оками в Аделаиде 2 декабря. По словам оренбуржца, в подготовке к бою принципально ничего не меняется. Единственное, это ускорение во время атак, поскольку предстоит трехраундовый поединок.

«Я дрался преимущественно в России. Дальше Чехии не выступал», — отметил Кунченко.

Ему предстоит перелет продолжительностью более суток, акклиматизация и смена часовых поясов. Спортсмен добавил, что хотел бы выступать на ринге UFC первым, но каким по счету его поставят организаторы неизвестно.

Оками выступает на профессиональном уровне с 2002 года, провел 46 боев, из них в 35 одержал победу. Он является серьезным противником для оренбуржца, пишет Ria56.