Оренбуржье вошло в топ-5 курортных регионов России

Оренбург, 18 октября. Оренбургская область вошла в рейтинг самых популярных курортных регионов России, передает «RIA56».

Топ-5 составили эксперты сайта Tvil.ru согласно количеству броней жилья туристами на срок от пяти дней. В частности, на первом месте оказался Краснодарский край, на втором — Республика Крым, тройку лидеров замыкает Ставропольский край, на четвертом расположилась Калининградская область, пятерку лучших замыкает Оренбургская область.

Отметим, туристы тратят на жилье в Оренбуржье 1,8 тысяч рублей в сутки. А в Краснодарском крае, для сравнения, стоимость съема жилья в сутки составляет 2,4 тысячи рублей.