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Грузовик с зерном опрокинулся на трассе Оренбург — Орск, есть жертвы

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Грузовик с зерном опрокинулся на трассе Оренбург — Орск, есть жертвы

Оренбург, 17 октября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Оренбург — Орск: «КамАЗ» с зерном вылетел в кювет и опрокинулся.

Авария случилась в среду, 17 октября, на 151-м километре трассы Оренбург — Орск: «КамАЗ» под управлением 51-летнего водителя вылетел в кювет, после чего опрокинулся. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Об этом пишет «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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