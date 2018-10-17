Оренбург, 17 октября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Оренбург — Орск: «КамАЗ» с зерном вылетел в кювет и опрокинулся.

Авария случилась в среду, 17 октября, на 151-м километре трассы Оренбург — Орск: «КамАЗ» под управлением 51-летнего водителя вылетел в кювет, после чего опрокинулся. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Об этом пишет «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.