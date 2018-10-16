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Девушку дважды сбили на объездной дороге в Оренбурге

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Девушку дважды сбили на объездной дороге в Оренбурге

Оренбург, 16 октября. На 31-м километре объездной дороги вокруг Оренбурга произошло ДТП с летальным исходом, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

15 октября водитель Kia Sorentо около 19.15 сбил 24-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по ходу движения автомобиля. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, там она попала под колеса ВАЗ-2114.

Пострадавшая получила травмы, которые не совместимы с жизнью. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть девушки. Сотрудники ГИБДД проверяют обстоятельства гибели пешехода, пишет RIA56.

Автор: Ирина Селезнева
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