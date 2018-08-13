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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода под Оренбургом
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    Водитель иномарки насмерть сбил пешехода под Оренбургом

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    Водитель иномарки насмерть сбил пешехода под Оренбургом

    Оренбург, 13 августа. Утром 12 августа на трассе Оренбург – Самара насмерть сбили женщину. Погибшая шла по дороге навстречу автомобилю.

    Смертельная авария произошла в утреннее время накануне, 12 августа, на трассе М-5 в 25 километрах от Оренбурга. Недалеко от села Подгородняя Покровка водитель Geely совершил наезд на женщину 36 лет. Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, погибшая двигалась по дороге навстречу автомобилю.

    Женщина получила многочисленные травмы и скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи. Состояние водителя автомобиля, мужчины 25 лет, не уточняется. Об этом сообщает «RIA56» со ссылкой на МВД по Оренбургской области.

    Сотрудники УМВД России по региону проводят проверку по факту ДТП и выясняют обстоятельства трагедии.

    Автор: Софья Куликова
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