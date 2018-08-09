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В Оренбурге без вести пропал 29-летний мужчина
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    В Оренбурге без вести пропал 29-летний мужчина

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    В Оренбурге без вести пропал 29-летний мужчина

    Оренбург, 9 августа. В Оренбурге продолжаются поиски 29-летнего жителя, который пропал 3 августа. Участие в поисках принимают сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ПСО «ОренСпас».

    Мужчина 29 лет пропал в ночь на 3 августа. Он вышел из дома на улице Советской в Подгородней Покровке около часа ночи и направился в Оренбург. Однако до областного центра мужчина не доехал. Об этом сообщает «RIA56» со ссылкой на ПСО «ОренСпас».

    Согласно характеристики, рост мужчины – 182 сантиметра, спортивного телосложения, короткая стрижка и карие глаза. В день исчезновения был одет в темные шорты, шлепанцы и красную футболку, нес черную сумку маленького размера.

    Автор: Софья Куликова
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