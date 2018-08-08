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Режим повешенной готовности введен в Оренбуржье из-за запаха сероводорода
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    Режим повешенной готовности введен в Оренбуржье из-за запаха сероводорода

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    Режим повешенной готовности введен в Оренбуржье из-за запаха сероводорода

    Оренбург, 8 августа. Власти Оренбурга ввели на территории муниципалитета особый режим из-за жалоб на запах сероводорода. Службы экстренного реагирования приведены в режим повышенной готовности. Глава города Евгений Арапов подписал соответствующее распоряжение накануне, 7 августа.

    В городские службы поступила масса жалоб местных жителей на едкий запах. Изначально предполагали, что источником зловония стали очистные сооружения водоканала. Однако в «Росводоканале Оренбург» эту информацию опровергли. По данным предприятия, все механизмы работали в штатном режиме в соответствии с техрегламентом. При этом лабораторный контроль подтверждает выполнение норм законодательства. Об этом сообщает «RIA56».

    Экологические и аварийные службы Оренбурга приведены в полную готовность и работают над устранением причин едкого запаха. Жителей города просят сообщать об обнаружении запаха газа или сероводорода.

    Автор: Софья Куликова
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