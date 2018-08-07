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Трое погибли и двое пострадали в столкновении KIA Rio с большегрузом под Оренбургом
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    Трое погибли и двое пострадали в столкновении KIA Rio с большегрузом под Оренбургом

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    Трое погибли и двое пострадали в столкновении KIA Rio с большегрузом под Оренбургом

    Оренбург, 7 августа. Авария произошла в Бузулукском районе Оренбургской области утром во вторник. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел на 196 километре трассы М-5 «Урал».

    Сообщение об аварии в экстренные службы поступило в 07.40. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель KIA Rio двигался в сторону Оренбурга. Он не справился с управлением и протаранил стоявший на обочине КамАЗ. В результате столкновения погибли водитель иномарки и два пассажира легковой машины.

    Еще два пассажира в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Как пишет RIA56, на месте работает полиция. Она выясняет обстоятельства ДТП.

    Ранее минивэн Mazda с шестью пассажирами перевернулся на автодороге в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области. Водитель не справился с управлением на 92-м километре трассы транспортное средство перевернулось и съехало в кювет. 

    Трое погибли и двое пострадали в столкновении KIA Rio с большегрузом под Оренбургом

    Автор: Алия Садыкова
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