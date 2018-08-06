Пенсионерки сожгли памятник природы в Оренбуржье, чтобы прогнать туристов

Оренбург, 6 августа. Две пожилые женщины подожгли поле у Соленого урочища в Беляевском районе Оренбургской области, объяснив свои действия тем, что они хотели прогнать туристов от места упокоения их предков.

Пожар у Соленого урочища заметили два школьника, которые затем позвали на помощь мужчин с соседнего поселка. Огонь удалось ликвидировать самостоятельно.

Подростки смогли разыскать пожилых женщин, которые, даже не скрывая, заявили, что намеренно подожгли сухую траву.

«Это предки наши здесь, они не хотят, чтобы тут все ходили. Монеты свои кидали», — цитирует Ria56.ru женщин.

Соленое урочище является памятником природы регионального значения, и любая деятельность, которая влечет за собой нарушение целостности комплекса, запрещена.