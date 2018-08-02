Бои на ножах под праздничные песни в День ВДВ в Оренбурге попали на видео

Оренбург, 2 августа. Мероприятия в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) России прошли в парке имени 50-летия СССР в Оренбурге.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий. Организаторы праздничных мероприятий устроили концерт для ветеранов войск. Под песни, посвященные памятной дате, бойцы показали свое мастерство в бою на ножах, обращении с оружием и в рукопашном бою.

Напомним, День ВДВ считается в России памятной датой, которую ежегодно отмечают 2 августа на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Ранее корреспондент ФАН передавал информацию с места событий в московском парке Горького, где десантники поздравляли друг друга, фотографировались на память на фоне сотен флагов ВДВ и даже устроили тематическую свадьбу.