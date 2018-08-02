Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна многоэтажки в Орске

Оренбург, 2 августа. Пятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Орске и погиб, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.

По версии следователей, ребенок остался без присмотра взрослых членов семьи, которые также находились в день трагедии дома. Мальчик облокотился на москитную сетку в окне и выпал. Травмы полученные при падении были не совместимы с жизнью — малыш погиб.

Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка. В правоохранительных органах отмечают, что в регионе складывается крайне тревожная ситуация, связанная с падением малолетних детей из окон жилых домов, пишет РИА56.