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Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна многоэтажки в Орске
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    Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна многоэтажки в Орске

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    Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна многоэтажки в Орске

    Оренбург, 2 августа. Пятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Орске и погиб, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.

    По версии следователей, ребенок остался без присмотра взрослых членов семьи, которые также находились в день трагедии дома. Мальчик облокотился на москитную сетку в окне и выпал. Травмы полученные при падении были не совместимы с жизнью — малыш погиб.

    Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка. В правоохранительных органах отмечают, что в регионе складывается крайне тревожная ситуация, связанная с падением малолетних детей из окон жилых домов, пишет РИА56.

    Автор: Катерина Иванова
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