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Полиция сутки искала сбежавшую школьницу в Оренбурге
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    Полиция сутки искала сбежавшую школьницу в Оренбурге

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    Полиция сутки искала сбежавшую школьницу в Оренбурге

    Оренбург, 1 августа. Информация о пропавшей 10-летней девочки поступила в дежурную часть полиции Дзержинского района. Отец ребенка сообщил, что дочь ушла из дома днем и пропала.

    На поиски школьницы был направлен личный состав межмуниципального управления, а сотрудники ППС и ДПС получили ориентировку. Об этом сообщает «RIA56» со ссылкой на УМВД по Оренбургской области.

    Полицейские проверили торговые центры Оренбурга, парки и другие места возможного нахождения ребенка. К утру школьницу удалось отыскать. Девочку вернули домой, ее жизни ничего не угрожает. Предположительно, школьница находилась в гостях у родственника.

    Сотрудники полиции провели с ребенком профилактическую беседу. Мать ребенка могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

    Автор: Софья Куликова
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