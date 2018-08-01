Полиция сутки искала сбежавшую школьницу в Оренбурге

Оренбург, 1 августа. Информация о пропавшей 10-летней девочки поступила в дежурную часть полиции Дзержинского района. Отец ребенка сообщил, что дочь ушла из дома днем и пропала.

На поиски школьницы был направлен личный состав межмуниципального управления, а сотрудники ППС и ДПС получили ориентировку. Об этом сообщает «RIA56» со ссылкой на УМВД по Оренбургской области.

Полицейские проверили торговые центры Оренбурга, парки и другие места возможного нахождения ребенка. К утру школьницу удалось отыскать. Девочку вернули домой, ее жизни ничего не угрожает. Предположительно, школьница находилась в гостях у родственника.

Сотрудники полиции провели с ребенком профилактическую беседу. Мать ребенка могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.