Задержаны подозреваемые в поджоге магазина в Оренбуржье

Гай, 31 июля. В Оренбургской области задержаны подозреваемые в поджоге магазина «Планета одежда и обуви» в Гае. Во время пожара 11 июля погиб человек.

Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека». По подозрению в поджоге магазина задержаны три человек от 20 до 30 лет. Об этом сообщает «RIA56» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По версии следователей, двое жителей Гая совершили поджог по указанию организатора, который заплатил им деньги за преступление. В ночь на 11 июля мужчины разбили кирпичом окно магазина «Планета одежда и обуви» и бросили бутылки с зажигательной смесью. В результате пожара погиб от удушья 30-летний житель Таджикистана.

Обвиняемые подтвердили участие в преступлении и признали свою вину. На данный момент оценивается материальный ущерб и устанавливаются обстоятельства происшествия.