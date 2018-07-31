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Задержаны подозреваемые в поджоге магазина в Оренбуржье
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    Задержаны подозреваемые в поджоге магазина в Оренбуржье

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    Задержаны подозреваемые в поджоге магазина в Оренбуржье

    Гай, 31 июля. В Оренбургской области задержаны подозреваемые в поджоге магазина «Планета одежда и обуви» в Гае. Во время пожара 11 июля погиб человек.

    Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека». По подозрению в поджоге магазина задержаны три человек от 20 до 30 лет. Об этом сообщает «RIA56» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

    По версии следователей, двое жителей Гая совершили поджог по указанию организатора, который заплатил им деньги за преступление. В ночь на 11 июля мужчины разбили кирпичом окно магазина «Планета одежда и обуви» и бросили бутылки с зажигательной смесью. В результате пожара погиб от удушья 30-летний житель Таджикистана.

    Обвиняемые подтвердили участие в преступлении и признали свою вину. На данный момент оценивается материальный ущерб и устанавливаются обстоятельства происшествия.

    Автор: Софья Куликова
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