Житель Оренбурга пожаловался на избиение сотрудниками ДПС

Оренбург, 30 июля. Житель Оренбурга обратился в правоохранительные органы с жалобой на действия сотрудников областной Госавтоинспекции: мужчина обвинил сотрудников ДПС в избиении.

Инцидент, по словам 37-летнего местного жителя, произошел в ГСК 140 «Роса» на Беляевском шоссе 24 июля.

«В районе поселка Карачи я свернул с Беляевского шоссе в гараж, поставил там мотоцикл и вышел из помещения. На улице было темно, услышал, что кто-то бежит ко мне, в этот момент меня кто-то взял за горло и прямо силой развернули к воротам гаража», — цитирует «RIA56» потерпевшего.

Местный житель отметил, что позже к нему подбежал еще один человек, он нанес сильный удар по плечам. Телефон, который мужчина достал для того, чтобы зафиксировать на видео данный инцидент, сотрудники правоохранительных органов вырвали из рук.

«При этом каких-либо действий с моей стороны в отношении сотрудников полиции я не совершал, потому что был полностью дезориентирован их стремительными действиями», — подчеркнул мужчина.

Он отметил, что после того, как представился сотрудникам полиции, они позволили ему позвонить в дежурную часть, однако в первый раз телефонную трубку положили, а во время второго звонка рассказали, что можно обжаловать действия инспекторов в течение десяти суток. После этого сотрудник полиции сразу побежал в машину и сообщил дежурившим патрулям, что «поймал одного клоуна», никаких действий предпринимать не надо.

Происходящее сняли камеры наружного видеонаблюдения в ГСК. Мужчина получил сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы. Он направил жалобу в региональный СК и в УМВД по Оренбургской области.