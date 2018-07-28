Горьков назначен замминистра экономического развития РФ

Москва, 28 июля. Сергей Горьков назначен на должность заместителя министра экономического развития РФ. Ранее с 2016 года Горьков возглавлял Внешэкономбанк.

Президент России Владимир Путин назначил на должность главы ВЭБ бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. При этом кабинет министров РФ распорядился назначить Горького на должность замминистра экономического развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на текущей неделе.

Как сообщает «RIA56», уроженец Оренбургской области Сергей Горьков с 2016 года занимал пост главы ВЭБ. До этого в течение семи лет Горьков работал в Сбербанке.

Во время работы в ВЭБ Горьков лично контролировал проекты в Оренбургской области.