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Горьков назначен замминистра экономического развития РФ
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    Горьков назначен замминистра экономического развития РФ

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    Горьков назначен замминистра экономического развития РФ

    Москва, 28 июля. Сергей Горьков назначен на должность заместителя министра экономического развития РФ. Ранее с 2016 года Горьков возглавлял Внешэкономбанк. 

    Президент России Владимир Путин назначил на должность главы ВЭБ бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. При этом кабинет министров РФ распорядился назначить Горького на должность замминистра экономического развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на текущей неделе.

    Как сообщает «RIA56», уроженец Оренбургской области Сергей Горьков с 2016 года занимал пост главы ВЭБ. До этого в течение семи лет Горьков работал в Сбербанке.

    Во время работы в ВЭБ Горьков лично контролировал проекты в Оренбургской области.

    Автор: Софья Куликова
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