Помощь в размере 500 тысяч рублей получат семьи погибших во время наводнения в Оренбуржье

Оренбург, 26 июля. Семьи пожилых людей, которые погибли во время чрезвычайной ситуации в Шарлыкском районе Оренбуржья, получат единовременную материальную помощь в размере 500 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Юрий Берг.

Региональные власти помогут жителям села Зеркло, которые пострадали от наводнения, в том числе, окажут содействие в захоронении жертв трагедии, в разборе завалов и приведении в порядок помещений, пишет «Ria56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе региона.

Отметим, чрезвычайная ситуация произошла в селе Зеркло Шарлыкского района 18 июля из-за сильнейших дождей: прорвало дамбу, и вода из озера затопила дома местных жителей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации, сложившейся вокруг дамбы, построенной десять лет назад. СУ СК возбудило уголовное дело по факту халатности, так как за сооружением никто не следил.