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Оренбуржцы оплачивают 96% счетов за капремонт
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    Оренбуржцы оплачивают 96% счетов за капремонт

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    Оренбуржцы оплачивают 96% счетов за капремонт

    Оренбург, 24 июля. В Оренбургской области в июне оплатили 96% счетов за капитальный ремонт, что выше общероссийского показателя на 6%. Об этом сообщает «RIA56» со ссылкой на Фонд модернизации ЖКХ региона.

    Платежная дисциплина в Оренбуржье улучшается с каждым годом благодаря программе реструктуризации долга: ранее жители региона оплачивали каждую третью квитанции, сейчас этот показатель составляет 96%.

    «Чтобы создать максимально комфортные условия для погашения задолженности, региональный оператор предлагает собственникам оплатить ее в рассрочку в течение последующего года», — рассказал руководитель Фонда Тарген Бахитов.

    Данная мера позволяет остановить дальнейший рост пени, а льготным категориям граждан получить меры социальной поддержки.  Однако аннулировать пеню невозможно даже при реструктуризации долга, так как начисление производится за каждый день в соответствии с нормами Жилищного кодекса.

    Автор: Софья Куликова
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