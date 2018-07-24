Оренбуржцы оплачивают 96% счетов за капремонт

Оренбург, 24 июля. В Оренбургской области в июне оплатили 96% счетов за капитальный ремонт, что выше общероссийского показателя на 6%. Об этом сообщает «RIA56» со ссылкой на Фонд модернизации ЖКХ региона.

Платежная дисциплина в Оренбуржье улучшается с каждым годом благодаря программе реструктуризации долга: ранее жители региона оплачивали каждую третью квитанции, сейчас этот показатель составляет 96%.

«Чтобы создать максимально комфортные условия для погашения задолженности, региональный оператор предлагает собственникам оплатить ее в рассрочку в течение последующего года», — рассказал руководитель Фонда Тарген Бахитов.

Данная мера позволяет остановить дальнейший рост пени, а льготным категориям граждан получить меры социальной поддержки. Однако аннулировать пеню невозможно даже при реструктуризации долга, так как начисление производится за каждый день в соответствии с нормами Жилищного кодекса.