Приграничные дороги в Оренбуржье отремонтируют за счет федерального бюджета

Оренбург, 19 июля. В Москве состоялась встреча губернатора Оренбургской области Юрия Берга и министра транспорта РФ Евгения Дитриха. На встрече обсудили состояние дорожной инфраструктуры международного автомобильного пункта пропуска «Маштаково». Об этом сообщает «RIA56».

В ходе заседания обсудили участие региона в проекте «Безопасные и качественные дороги», который уже успешно реализуется в регионах России. Берг отметил, что в 2018 году в Оренбуржье в порядок приведут 113 километров улично-дорожной сети и построят 4,5 километров новых дорог. Также в регионе будут ликвидированы особо опасные участки дорожной сети, где чаще всего случаются ДТП. Всего в области установят 80 светофоров и пять пунктов фотовидеофиксации.

На реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году было выделено 1,46 млрд рублей – по 730 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Также на встрече отметили, что работы по модернизации пропускного пункта «Маштаково» уже ведутся – здесь отремонтируют дорогу и улучшат условия на КПП. Кроме того, аналогичные работы ведутся на другом пропускном пункте – Сагарчин.